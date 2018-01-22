Aslan Kayseri'de kükredi

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 18. dakikalarda Eren Derdiyok ve 90+2. dakikada Rodrigues kaydederken, Kayserispor'un golünü ise 52. dakikada Umut Bulut attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38'e yükseltirlen, Kayserispor ise 30 puanda kaldı.



BU KEZ FEGHOULİ GETİRDİ EREN BİTİRDİ

18. dakikada sol kanattan gelişen atakta bu kez Feghouli, içeri çevirdi, ceza alanında Eren Derdiyok yine topu ağlarla buluşturdu. Durum 0-2 oldu.

Golcü oyuncu Süper Lig'de 1 yıl aranın ardından bir maçta 2 gol sevinci yaşadı. Eren Derdiyok, en son 6 Mart 2017'de Antalyaspor karşısında 2 gol atmıştı.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

KAYSERİ, UMUT BULUT'LA UMUTLANDI

Kayserispor, 52. dakikada Umut Bulut'un golüyle farkı 1'e indirdi. William De Amorim'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural ceza alanı içine ortasını yaptı. Umut Bulut, çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluşturdu.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, 60 ile 70. dakikalar arasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı.

Feghouli 60. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bırakırken, 66'da Selçuk İnan çıkıp yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu. 70. dakikada ise sakatlık geçiren Yasin Öztekin çıktı Sinan Gümüş oyuna girdi.

SİNAN GÜMÜŞ KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

81. dakikada Donk'un uzun pasına Sinan Gümüş hareketlendi. Sinan kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunu yaptı ancak top kaleciye çarpıp direğin az farkla yanından kornere gitti.

SİNAN GÜMÜŞ YİNE KAÇIRDI!

Sinan Gümüş, 83. dakikada net bir fırsattan daha yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün vuruşu az farkla auta çıktı.

Maçın son 5 dakikalık bölümünde Kayserispor beraberlik golü için yüklendi, Galatasaray kapandı.

SON SÖZÜ RODRIGUES SÖYLEDİ

Maçın sonuna 5 dakika ilave edilirken, Galatasaray 90+1'de gelişen kontra atakta farkı 2'ye çıkaran golü buldu. İlk golün asistini yapan Garry Rodrigues, Kayseri Kadir Has'ta duraklama dakikalarında 3. golü attı ve maçın skorunu belirledi.

Kritik maçta deplasmandan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 30 puanda 5. sırada kaldı.



