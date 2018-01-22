 ;
Yol Durumu
  1. Başakşehir şov yaptı
  2. Beşiktaş aşka tutuldu!

Bu takımın patronu benim!

Kocaman, Topal ve Souza’yı eleştirilere rağmen birlikte oynattı. Valbuena’ya 11’de yer vermeyen tecrübeli hoca ’ı ıslıklara karşın 90 dakika oyunda tuttu

Bu takımın patronu benim!
F.Bahçe Göztepe'yi 2-1 yenerek zirveye ağırlığını koydu. Teknik Direktör Aykut Kocaman ise taraftar ve medyanın yaptığı eleştirilere rağmen kararlarında geri adım atmadı. Tecrübeli hoca haftalardır Mehmet Topal ve Souza'yı birlikte oynattığı için eleştirildi. Buna rağmen hiç kimseyi dinlememeyi tercih etti.

HİÇ KİMSEYİ DİKKATE ALMADI
Tüm karşıt seslere rağmen M. Topal ve Souza'yı birlikte oynatan Kocaman, Valbuena'ya da ilk 11'de yer vermediği için taraftar ve medya tarafından yaylım ateşine tutuldu. Ancak o bunlara da kulak asmadı.

DİRAR'I TARAFTARA YEM ETMEDİ
Göztepe maçında taraftar tarafından sürekli ıslıklandı. Buna rağmen onu oyunda tuttu. Dirar bu maçta bir asist yaparak galibiyette rol oynadı. Kocaman böylece "Bu takımın patronu benim" mesajını verdi.
Etiketler: , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar