F.Bahçe Göztepe'yi 2-1 yenerek zirveye ağırlığını koydu. Teknik Direktör AykutKocaman ise taraftar ve medyanın yaptığı eleştirilere rağmen kararlarında geri adım atmadı. Tecrübeli hoca haftalardır MehmetTopal ve Souza'yı birlikte oynattığı için eleştirildi. Buna rağmen hiç kimseyi dinlememeyi tercih etti.
HİÇ KİMSEYİ DİKKATE ALMADI Tüm karşıt seslere rağmen M. Topal ve Souza'yı birlikte oynatan Kocaman, Valbuena'ya da ilk 11'de yer vermediği için taraftar ve medya tarafından yaylım ateşine tutuldu. Ancak o bunlara da kulak asmadı.
DİRAR'I TARAFTARA YEM ETMEDİ Göztepe maçında Dirar taraftar tarafından sürekli ıslıklandı. Buna rağmen onu oyunda tuttu. Dirar bu maçta bir asist yaparak galibiyette rol oynadı. Kocaman böylece "Bu takımın patronu benim" mesajını verdi.
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