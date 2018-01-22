Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Antalyaspor - Beşiktaş maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları analiz etti. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Antalyaspor - Beşiktaş maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları analiz etti. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
kalan karakter 1000
sevgili ahmet hocam hastamı acaba çok kio vermiş gibi.gerçi sağlık açısından iyi ama Allah korusun hocamızı.İnşallah kötü bir şey yoktur.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.