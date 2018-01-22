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  1. Fenerbahçe'den Ada çıkarması

: "Eğer video hakem olsaydı ..."

Sabah Gazetesi Yazarı , - maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları analiz etti. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 10:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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soporcu soporcu

sevgili ahmet hocam hastamı acaba çok kio vermiş gibi.gerçi sağlık açısından iyi ama Allah korusun hocamızı.İnşallah kötü bir şey yoktur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.01.2018 17:02
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