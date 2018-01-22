BURAK VE VEDAT ZORU BAŞARDI
26'da Okay'ın pasıyla Burak yine Serkan ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. 43'te Ömer Ali Şahiner'in pasında Vedat kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Onur çıkardı.
SKUBİC TOPA ELLE DOKUNDU
78'de Ömer Ali'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in şutunda top ağlara gitti: 1-0. 83'te Abdülkadir'in ortası Skubic'in eline çarpınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı Burak gole çevirdi.
SOSA'DAN ADRESE TESLİM PAS
90'da Sosa'nın pasında Burak Yılmaz, kaleci Serkan'ı geçerek topu ağlara gönderdi... 90+4'te Orkan Çınar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-2.
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