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90+ şok

Bordo-Mavililer, 77’de Milosevic’in attığı golle geriye düştü. 83’te Burak’ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Burak, Fırtına'yı öne geçirse de son sözü 90+4. dakikada Orkan Çınar söyledi

90+ şok
Trabzon, Konya'da çok önemli bir fırsatı harcadı. Bordo- Mavililer, deplasmanında 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 25'te Burak Yılmaz, Abdülkadir'in pasıyla topu önünde buldu. Yıldız golcü, kaleci Serkan'la karşı karşıya kaldığı pozisonda topu ağlarla buluşturumadı.

BURAK VE VEDAT ZORU BAŞARDI
26'da Okay'ın pasıyla Burak yine Serkan ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. 43'te Ömer Ali Şahiner'in pasında Vedat kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Onur çıkardı.

SKUBİC TOPA ELLE DOKUNDU
78'de Ömer Ali'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in şutunda top ağlara gitti: 1-0. 83'te Abdülkadir'in ortası Skubic'in eline çarpınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı Burak gole çevirdi.

SOSA'DAN ADRESE TESLİM PAS
90'da Sosa'nın pasında , kaleci Serkan'ı geçerek topu ağlara gönderdi... 90+4'te Orkan Çınar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-2.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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