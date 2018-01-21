Chicharito olmazsa Vagner Love

Cenk Tosun'uEverton'asatmasının ardındanforvet transferiiçin büyük çaba sarfedenBeşiktaş yönetimimutlu sona ulaşmaküzere. WestHam'da forma giyenMeksikalı golcü Chicharito'nuntransferindeönemli yol katedildiğive İngilizkulübüne son derececiddi bir teklifle gidildiğibildirildi.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI Beşiktaş Chicharito'yusatın almaopsiyonuyla birlikte kiralamakistiyor. Satınalma opsiyonu için deWest Ham'a sunulanrakam ise 8.5 milyonEuro. Bu ciddi teklifiWest Ham'ın kabul etmesibekleniyor.
WAGNERLOVE HAZIR KITA... Eğer West Hamyönetimi fiyatı arttırmakiçin pürüz çıkartırsaSiyah-Beyazlıyönetim bir süredir temastaolduğu WagnerLove için Alanyasporise masaya oturacak.Love'ın da Beşiktaş'ıistediği öğrenildi.
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