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Chicharito olmazsa Vagner Love

Kartal, 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Chicharito’yu kiralamak istiyor. West Ham pürüz çıkarırsa Alanya’dan Love transfer edliecek

Chicharito olmazsa Vagner Love
Cenk Tosun'u Everton'a satmasının ardından forvet transferi için büyük çaba sarfeden Beşiktaş yönetimi mutlu sona ulaşmak üzere. West Ham'da forma giyen Meksikalı golcü Chicharito'nun transferinde önemli yol katedildiği ve İngiliz kulübüne son derece ciddi bir teklifle gidildiği bildirildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Beşiktaş Chicharito'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonu için de West Ham'a sunulan rakam ise 8.5 milyon Euro. Bu ciddi teklifi West Ham'ın kabul etmesi bekleniyor.

WAGNER LOVE HAZIR KITA...
Eğer West Ham yönetimi fiyatı arttırmak için pürüz çıkartırsa Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir temasta olduğu Wagner Love için Alanyaspor ise masaya oturacak. Love'ın da Beşiktaş'ı istediği öğrenildi.
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