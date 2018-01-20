Saray'da en kritik Cumartesi

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Aidatlarını yatıran ve oy kullanmaya hak kazanan 7 bin 688 üye, Galatasaray Lisesi'nde sandığa gidecek. Son yılların en kritik seçiminde mevcut başkan DursunÖzbek kırmızı, Mustafa Cengiz ise sarı oy pusulaları ile yarışacak. Aralık ayında sürpriz bir şekilde olağanüstü genel kurul kararı alan Dursun Özbek yeniden başkan seçilmesi durumunda 3.5 yıl daha yani 2021'in mayıs ayına kadar koltukta oturmaya devam edecek.
KRİTİK ELMAS VE ALBAYRAK HAMLESİ KISA sürede listesini hazırlayarak Özbek'e rakip olan MustafaCengiz ise başkan seçilmesi durumunda mayıs ayı sonunda yeniden seçime gideceğinin sözünü vermiş durumda... Muhafetin önemli isimlerinin desteğini arkasına alan Cengiz, geçtiğimiz gün Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak hamlesiyle dikkat çekmişti. Cengiz bu iki isimle Sportif A.Ş. yönetimi için anlaşmış durumda.
SON 6 YILDA 4. KEZ ERKEN SEÇİM Son 6 yıl içinde 4. olağanüstü seçimli genel kurulunu düzenleyecek Galatasaray kulübü, tarihinde de bunu 19. kez tekrarlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 36 farklı kişi başkanlık yaptı. Kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, 14 yılla en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.
ÖZBEK'IİN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
H.Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce
YEDEK ÜYELER
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Celal Açar
Ahmet S.Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı H.Toprak
Ahmet Ü.Çeviköz
YEDEK ÜYELER
Mahmut Recevik
M.Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
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