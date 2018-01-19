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lilere müjde! açıklandı

Feyenoord, 'den 'yi ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçelilere müjde! Transfer açıklandı

Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile 'den Robin 'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü 'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 20:51
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