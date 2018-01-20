Galatasaray, transferde iki bölgeye mutlak takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir sol bek bir de forvet oyuncusunun takıma katılması gündemde.
Galatasaray, transferde iki bölgeye mutlak takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir sol bek bir de forvet oyuncusunun takıma katılması gündemde.
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