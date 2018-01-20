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Yol Durumu
  1. Ufukta derbi gözüktü
  2. Hubocan sol beke kaydırılacak

'dan İngiltere çıkarması

, de iki bölgeye mutlak takviye yapmak istiyor. Teknik direktör 'in isteği doğrultusunda bir sol bek bir de forvet oyuncusunun takıma katılması gündemde.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 11:07
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