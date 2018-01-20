Kanarya son dakikada güldü

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Son anları büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi.



14. dakikada uzun bir aradan sonra sahalara dönen Fernandao'nun golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda Karabükspor'dan transfer edilen Poko sahneye çıktı. 59. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Skor eşitlendikten sonra tempo daha da arttı. 90+3'te Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.