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Kanarya son dakikada güldü

Süper Lig'in 18. haftasında , ligin flaş ekiplerinden 'yi ağırladı. Son anları büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi.

Kanarya son dakikada güldü

Süper Lig'in 18. haftasında , ligin flaş ekiplerinden 'yi ağırladı. Son anları büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi.

14. dakikada uzun bir aradan sonra sahalara dönen Fernandao'nun golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda Karabükspor'dan transfer edilen Poko sahneye çıktı. 59. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Skor eşitlendikten sonra tempo daha da arttı. 90+3'te Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 17:57
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