Badou Ndiaye'ye gelen teklifler Galatasaray'da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, eski Trabzonsporlu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, FOTOMAÇ'a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi.