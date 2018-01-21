Badou Ndiaye'ye gelen teklifler Galatasaray'da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, eski Trabzonsporlu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, FOTOMAÇ'a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'ı açıkladı
Etiketler: Galatasaray , Trabzonspor
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