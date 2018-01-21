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'un eski yıldızı 'ı açıkladı

Trabzonsporun eski yıldızı Galatasarayı açıkladı

Badou Ndiaye'ye gelen teklifler 'da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, eski lu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, FOTOMAÇ'a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 11:18
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