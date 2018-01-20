100 milyonluk büyük sürpriz

FENERBAHÇE dün sürpriz bir anlaşmaya imza attı. 3 Temmuz sürecinde dönemin TFF Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar ile Aziz Yıldırım'ın arasına kara kedi girmişti. İkili hatta birbirine seçimde rakip olmuştu. Fenerbahçe dün futbol takımı forma göğüs sponsorluğu için Acıbadem Sağlık Grubu ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.



YILLIK 5 MİLYON DOLAR GELİR

Bu anlaşmadan F.Bahçe'nin kasasına yıllık 5 milyon dolardan toplam 27.5 milyon dolar (Yaklaşık 100 milyon TL) girecek. Böylece F.Bahçe, stadyum sporsorluğunun ardından 2. büyük anlaşmaya da imza atmış oldu.



Uzun süredir görüşülüyordu

Anlaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar birer açıklama yaptı. Yıldırım şu ifadeleri kulandı: "Bu anlaşma uzun görüşmeler sonucunda değer olarak en iyi anlaşmalardan biri oldu.



YILDIRIM: FENERLİ GÖREVİNİ YAPAR

Görev bilincinde asıl olan gönüllülüktür. F.Bahçe'de görev bilinci en üst düzeydedir. Mehmet Ali Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak F.Bahçe'ye önemli bir görevi ifa etti."



ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE

ACIBADEM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Aydınlar ise şu açıklamayı yaptı: Ortak sevdamız olan F.Bahçemiz'i maddi anlamda güçlendirmek, maddi imkanı olan her Fenerbahçeli'nin görevidir.



AYDINLAR: RENKLER BEKLETİLMEZ

Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez. Kurumumum ismini Fenerbahçe formasında görmek sadece onur ve gurur verir.