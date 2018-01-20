100 milyonluk büyük sürpriz

FENERBAHÇEdün sürpriz biranlaşmaya imzaattı. 3 Temmuz sürecindedönemin TFF Başkanıolan Mehmet AliAydınlar ile Aziz Yıldırım'ınarasına kara kedigirmişti. İkili hatta birbirineseçimde rakip olmuştu.Fenerbahçe dünfutbol takımı formagöğüs sponsorluğuiçin Acıbadem SağlıkGrubu ile 5.5 yıllıksözleşme imzaladı.
YILLIK 5 MİLYON DOLAR GELİR Bu anlaşmadan F.Bahçe'nin kasasına yıllık 5 milyon dolardan toplam 27.5 milyon dolar (Yaklaşık 100 milyon TL) girecek. Böylece F.Bahçe, stadyum sporsorluğunun ardından 2. büyük anlaşmaya da imza atmış oldu.
Uzun süredir görüşülüyordu Anlaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım ve MehmetAli Aydınlar birer açıklama yaptı. Yıldırım şu ifadeleri kulandı: "Bu anlaşma uzun görüşmeler sonucunda değer olarak en iyi anlaşmalardan biri oldu.
YILDIRIM: FENERLİ GÖREVİNİ YAPAR Görev bilincinde asıl olan gönüllülüktür. F.Bahçe'de görev bilinci en üst düzeydedir. Mehmet Ali Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak F.Bahçe'ye önemli bir görevi ifa etti."
ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE ACIBADEM Sağlık Grubu Yönetim KuruluBaşkanı M.Ali Aydınlar ise şu açıklamayı yaptı: Ortak sevdamız olan F.Bahçemiz'i maddi anlamda güçlendirmek, maddi imkanı olan her Fenerbahçeli'nin görevidir.
AYDINLAR: RENKLER BEKLETİLMEZ Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez. Kurumumum ismini Fenerbahçe formasında görmek sadece onur ve gurur verir.
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