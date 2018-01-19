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'dan şok iddia! " satılacak"

Sabah gazetesinin usta kalemlerinden , 'ın başkanlık seçimini kaleme aldı. Uluç, 'in yeniden başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ı zor günlerin beklediğini yazdı.

İşte Uluç'un o yazısı
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 11:20
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