Sabah gazetesinin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın başkanlık seçimini kaleme aldı. Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ı zor günlerin beklediğini yazdı.
İşte Uluç'un o yazısı
Sabah gazetesinin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın başkanlık seçimini kaleme aldı. Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ı zor günlerin beklediğini yazdı.
İşte Uluç'un o yazısı
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