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  1. Hıncal Uluç'dan şok iddia! "Galatasaray satılacak"

'ta flaş ayrılık

genç futbolcusu 'ı yıl sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı.

, lı oyuncu 'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı.

Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar'ın, bugün Konya'ya gelerek imza atması bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 15:26
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