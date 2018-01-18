 ;
Yol Durumu
  1. RVP yine çıldırttı
  2. Aykut Demir tarih yazdı! Herkes bunu konuştu...

Cimbom güle oynaya

son 16 turunda sahasında 3-0 yendiği 'a konuk oldu.

Cimbom güle oynaya
son 16 turunda sahasında 3-0 yendiği İzmir temsilcisi 'a konuk oldu. İlk maçta aldığı skoru tekrarlayan Cimbom bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
Etiketler: , ,
  • 18 Ocak 2018, Perşembe 19:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar