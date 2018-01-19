Cimbom şovla turladı

YASİN GELİŞİNE ÇOK ŞIK VURDU
33. dakikada gol geldi. Soldan ceza sahasına giren Yasin'in pasında Gomis, topu boş filelere gönderdi. 0-1. 43. dakikada Feghouli'nin ceza sahasında indirdiği topa Yasin'in gelişine şık vuruşu ağlara gitti. 0-2.
FEGHOULİ'DEN GÜZEL BİR PLASE
53. dakikada Gomis'in pasında Feghouli kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir şutla farkı 3'e çıkardı: 0-3. 64. dakikada Feghouli'nin şutunu Buca stoperi Uğurcan son anda çizgi üzerinden kornere gönderdi.
YASİN ÜST ÜSTE GOLLER KAÇIRDI
69. dakikada Yasin kaleciden sıyrıldı ama boş kale yerine topu yan ağlara yolladı. 75. dakikada Yasin bir yüzde yüzlük pozisyonu daha harcadı. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve Cimbom çeyrek finale yükseldi.
COŞKUMUZ GÜZELDİ!
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor önünde hem oynanan futboldan hem de alınan skordan çok memnun kaldı. İYİYE GİDİYORUZ
Karşılaşma sonunda futbolcularını öven tecrübeli hoca, "Herkes çok iyi mücadele etti. Takımın coşkusu çok güzeldi. 3-0'dan sonra bile vitesi düşürmedik. Elbette ki eksiklerimiz var ama beraber oynama alışkanlığımız artıyor. Zamanla çok daha güzel şeyler yapacağız. Skor ve oyun olarak iyiye gidiyoruz. Kura çekiminde hayırlısı neyse o olsun. Ancak lig çok daha çetin geçecek" açıklamasını yaptı.
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