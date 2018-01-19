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Betis Ozan için geliyor

ile prensipte anlaşan yönetimi, ’a bonservisi almak için geliyor. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa Ozan, Betis’e imza atacak

Betis Ozan için geliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için İspanyol kulübü Real Betis'in ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. Real Betis kulübü daha önce Ozan Tufan'ın menajeri ile bir görüşme yapmış ve bu görüşme oldukça olumlu geçmişti. Bunun üzerine Real Betis'li yöneticiler Fenerbahçe yönetimi ile Ozan'ın bonservisi için pazarlık masasına oturma kararı aldı.

TRANSFERE KAYNAK OLACAK
Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı, Real Betis yönetiminin 4 milyon Euro teklif etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Ozan Tufan'ın 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Betis'e satılmasının yüksek olasılık olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe'nin, Ozan'dan gelecek bu parayı sol ayaklı bir orta saha oyuncusunu transfer etmek için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
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