Betis Ozan için geliyor

FenerbahçeTeknik DirektörüAykut Kocaman tarafından kadrodışı bırakılan Ozan Tufan için İspanyolkulübü Real Betis'in ilgisi tüm hızıyladevam ediyor. Real Betis kulübü dahaönce Ozan Tufan'ın menajeri ile bir görüşmeyapmış ve bu görüşme oldukçaolumlu geçmişti. Bunun üzerineReal Betis'li yöneticiler Fenerbahçe yönetimiile Ozan'ın bonservisi için pazarlık masasınaoturma kararı aldı.
TRANSFERE KAYNAK OLACAK Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı, Real Betis yönetiminin 4 milyon Euro teklif etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Ozan Tufan'ın 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Betis'e satılmasının yüksek olasılık olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe'nin, Ozan'dan gelecek bu parayı sol ayaklı bir orta saha oyuncusunu transfer etmek için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
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