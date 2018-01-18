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Yerel basından sert tepki: Mutlu musun Usta!

, Konya maçı sonrasında, “Mutlu musun Usta” başlığını kullandı

Yerel basından sert tepki: Mutlu musun Usta!
Trabzon'da yayın yapan yerel gazetelerde, takımın kupaya veda etmesini büyük bir hayal kırıklığı olarak yorumladı. Karadeniz Gazetesi, "Hüsran" manşetini attı. Taka Gazetesi ise Başkan Muharrem Usta'yı eleştirerek, "Mutlu musun Usta?" başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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