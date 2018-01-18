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: ’ın i olabilir

İspanyol kulübünün 2. Başkanı Lopez Catalan, “Ozan’ın i gerçekleşebilir” diye konuştu

Real Betis: Ozan Tufan’ın transferi olabilir
F.Bahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan için İspanyol kulübü Real Betis'ten açıklama geldi. Betis'in başkan yardımcısı Lopez Catalan, " konusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim bu oyuncunun i olabilir. Şu aşamada bir olasılık şeklinde bakabiliriz" dedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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