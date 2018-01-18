Real Betis: Ozan Tufan’ın transferi olabilir

F.Bahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan için İspanyol kulübü Real Betis'ten açıklama geldi. Betis'in başkan yardımcısı Lopez Catalan, "Ozan Tufan konusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim bu oyuncunun transferi olabilir. Şu aşamada bir olasılık şeklinde bakabiliriz" dedi.
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