Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!

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Medipol Başakşehir ile Giresunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir maçı 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçta 3-1 mağlup olduğu için kupaya veda etti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba 23:10
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