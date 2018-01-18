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çeyrek finalde

son 16 turu rövanş maçında ile karşılaştı.

Kayserispor çeyrek finalde
Kupa'da son 16 turu ilk maçında sahasında 'u 3-1 yenen , deplasmanda rakibini 2-0 devirdi ve çeyrek finale yükselen ekip oldu.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 18:37
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