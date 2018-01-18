G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!

Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.









