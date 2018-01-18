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G.Saray taraftarından hazırlığı!

Barcelona'dan 'e transfer olan  için  taraftarı özel bir pankart hazırladı.

G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!

'e transfer olduktan sonra taraftarının tepkisini çeken için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 18:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

En iyisi onemsememek,,,dikkate almamak,,,bize yaramazdi,,deyip gecivermek,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 18.01.2018 19:17
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