Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı özel bir pankart hazırladı.
Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Arda Turan , acun ılıcalı , Galatasaray , Başakşehir
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En iyisi onemsememek,,,dikkate almamak,,,bize yaramazdi,,deyip gecivermek,,,
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