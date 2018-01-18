Filip Novak Trabzon’da

BONSERVİSİ 2 MİLYON 250 BİN EURO
Trabzonspor'un Çekya Milli Takımı formasını da giyen Novak için Danimarka kulübüne 2 milyon 250 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya da yıllık 1 milyon Euro verileceği ifade ediliyor. Bugün Türkiye'ye gelecek Çek sol bek Filip Novak'ın Göztepe maçında forma giymesi planlanıyor.
REMY İÇİN İSPANYA OPERASYONU
Sol bek transferinde mutlu sona çok yakın olan Trabzonspor, forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Las Palmas'lı Loic Remy ile ilgili pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışan Bordo-Mavililer yoğun mesai harcıyor. Alınan bilgilere göre önümüzdeki hafta başında İspanya'ya gidecek olan yöneticiler bu transfere noktayı koyacak.
Yunus Emre SEL
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