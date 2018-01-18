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Bordo-Mavililer’in yeni transferi Novak dün İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki oyuncunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor

Filip Novak Trabzon’da
Takımın önemli isimlerinden Emmanuel MasBoca Juniors'a satan Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Bir süredir Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile görüşen Bordo-Mavililer, transferi mutlu sonla bitirdi. , Novak'ı dün gece İstanbul'a getirdi. 27 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONSERVİSİ 2 MİLYON 250 BİN EURO
Trabzonspor'un Çekya Milli Takımı formasını da giyen Novak için Danimarka kulübüne 2 milyon 250 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya da yıllık 1 milyon Euro verileceği ifade ediliyor. Bugün Türkiye'ye gelecek Çek sol bek Filip Novak'ın Göztepe maçında forma giymesi planlanıyor.

REMY İÇİN İSPANYA OPERASYONU
Sol bek transferinde mutlu sona çok yakın olan Trabzonspor, forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Las Palmas'lı Loic Remy ile ilgili pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışan Bordo-Mavililer yoğun mesai harcıyor. Alınan bilgilere göre önümüzdeki hafta başında İspanya'ya gidecek olan yöneticiler bu transfere noktayı koyacak.


Yunus Emre SEL
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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