Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.
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hayda ya bu oyuncu romaya transfer oldu ya hey turk futbolculari transfer oluyorsaniz futbol icin transfer olun para icin deyil bu ne ya bir sene uras transfer ol bir saade geri don isde turk futbolcusunun deyri bu kadar sizler futbolcu deyil paraciyimisiniz turkiyede oynuyorsunuz mejmuren cunki kulub baskanlari isdiyor disariya gidince bocaliyorsunuz utanmaniz lazim ya ha diyeceksinizki antroner oynatmiyor ya sen oynamiyorsunki adam oynatsin oynaman icin once antramanin onemli antramanda arkadaslarinla iletisimin sende bunlar yoksa kusura bakma oynuyamasin
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