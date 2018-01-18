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'in menajeri 'ı resmen açıkladı

Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya olan genç kanat oyuncusu için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 14:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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coban coban

hayda ya bu oyuncu romaya transfer oldu ya hey turk futbolculari transfer oluyorsaniz futbol icin transfer olun para icin deyil bu ne ya bir sene uras transfer ol bir saade geri don isde turk futbolcusunun deyri bu kadar sizler futbolcu deyil paraciyimisiniz turkiyede oynuyorsunuz mejmuren cunki kulub baskanlari isdiyor disariya gidince bocaliyorsunuz utanmaniz lazim ya ha diyeceksinizki antroner oynatmiyor ya sen oynamiyorsunki adam oynatsin oynaman icin once antramanin onemli antramanda arkadaslarinla iletisimin sende bunlar yoksa kusura bakma oynuyamasin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 16:29
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