Beşiktaş, güçlü Alman ekibi Bayern Münih önünde çeyrek final kovalarken Türkiye'de de bir ilk yaşanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 20 Şubat'ta saat 22.45'te başlayacak.