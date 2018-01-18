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- maçında bir ilk! Tarihe geçecek

, güçlü Alman ekibi önünde çeyrek final kovalarken Türkiye'de de bir ilk yaşanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 20 Şubat'ta saat 22.45'te başlayacak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 13:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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coban coban

turkiyenin bu ilkine birde bayarmunihde isdenilen sonucu alirsak ozaman turkiyenin ilki olur neden olmasin BJK enin bayardan asagi yani yok iyi oyunculardan kurulu besiktas camiyasina basarilar diliyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2018 15:17
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