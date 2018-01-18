Beşiktaş, güçlü Alman ekibi Bayern Münih önünde çeyrek final kovalarken Türkiye'de de bir ilk yaşanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 20 Şubat'ta saat 22.45'te başlayacak.
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turkiyenin bu ilkine birde bayarmunihde isdenilen sonucu alirsak ozaman turkiyenin ilki olur neden olmasin BJK enin bayardan asagi yani yok iyi oyunculardan kurulu besiktas camiyasina basarilar diliyorum
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