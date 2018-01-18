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'den bir transfer daha!

Arda Turan transferiyle ara transfer dönemine damga vuran medipol , geçen sezon Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

'in ilk devresini lider bitiren Medipol şampiyonluk yolunda kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Arda Turan transferi sonrası geçen sezon Konyaspor'u sırtlayan isim olan ve daha sonra İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 14:41
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