Tek hedefimiz şampiyonluk

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges kulüp televizyonuna konuştu. Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin devam ettiğini belirten Sambacı, "Ciddi bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, doktorumuz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hayalim bir an önce sahalara dönmek" dedi.
İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ
Hedeflerinin Mayıs'ta şampiyonluk olduğunu söyleyen Fernando, "Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.
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