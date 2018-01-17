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'in yıldızı Türkiye yolunda

Abisinin de "'a gitmelisin" dediği İngiliz yıldız Danny Welbeck, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor. Beşiktaş'ta diğer adaylarda rakamların uçması yüzünden yönetim rotasını Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymek isteyen Welbeck'e çevirirken; 27 yaşındaki forvet için teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime 'tamam' dediği öğrenildi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 10:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

afrika karmasi yaptiniz takimlari birakin ahmakligi yerli oyuncu alin ..... en fazla iki yabanci...

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cevapla 17.01.2018 12:22
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