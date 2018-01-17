Abisinin de "Beşiktaş'a gitmelisin" dediği İngiliz yıldız Danny Welbeck, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor. Beşiktaş'ta diğer adaylarda rakamların uçması yüzünden yönetim rotasını Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymek isteyen Welbeck'e çevirirken; 27 yaşındaki forvet için teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime 'tamam' dediği öğrenildi.