Abisinin de "Beşiktaş'a gitmelisin" dediği İngiliz yıldız Danny Welbeck, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor. Beşiktaş'ta diğer adaylarda rakamların uçması yüzünden yönetim rotasını Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymek isteyen Welbeck'e çevirirken; 27 yaşındaki forvet için teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime 'tamam' dediği öğrenildi.
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afrika karmasi yaptiniz takimlari birakin ahmakligi yerli oyuncu alin ..... en fazla iki yabanci...
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