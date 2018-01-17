Barcelona formasıyla yıldızı parlayan ve futbol dünyasının gördüğü en yetenekli isimlerden biri olan Ronaldinho profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Ronaldinho'nun bırakma kararını ağabeyi Roberto Assis duyurdu.
Barcelona formasıyla yıldızı parlayan ve futbol dünyasının gördüğü en yetenekli isimlerden biri olan Ronaldinho profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Ronaldinho'nun bırakma kararını ağabeyi Roberto Assis duyurdu.
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