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Futbolun efsanelerinden futbolu bıraktı

Barcelona formasıyla yıldızı parlayan ve futbol dünyasının gördüğü en yetenekli isimlerden biri olan profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Ronaldinho'nun bırakma kararını ağabeyi Roberto Assis duyurdu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:03
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