Quaresma'ya Çin'den çılgın teklif!

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
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