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Quaresma'ya Çin'den çılgın teklif!


Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
  • 16 Ocak 2018, Salı 16:40
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