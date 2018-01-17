‘Kaçtı’ demek hiç yakışmadı

Cumartesi günü düzenlenecek genel kurulda Başkan Dursun Özbek'in karşısına çıkacak olan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar geldi. Özbek'in muhalifler için kullandığı "Kaçtılar" sözüne tepki gösteren Cengiz, "Kendisine yakıştıramıyorum bu lafları. Kaçtı demek bu insanlar çok yakışıksız. Bu insanlar herkes gibi Galatasaraylı. Kulübün mali, idari ve sportif olarak 3 ayrı sıkıntısı var. Bunları kısa sürede çözmek için gereken projeleri hazırladık" diye konuştu.
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