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Ve ’de

Ve Denys Boyko Club Brugge’de
Beşiktaş kadroda forma şansı bulamayan Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu Belçika'nın takımı yarım sezonluğuna kiraladı. Bu transfer karşılığında Belçika kulübünden 200 bin Euro alacak. Transfer olduğu ilk sezon 5 resmi maçta forma giyen Boyko geçen sezon da İspanya'nın Malaga ekibine kiralık olarak verildi.
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