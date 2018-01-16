Devre arası kampına götürmeyerek Robin van Persie ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun yerine federasyona Eljif Elmas'ın ismini bildirdi.
Robin van Persie'nin Feyenoord'a gidecek olmasının ardından, TFF'de lisansı iptal edilirken, Eljif Elmas bu akşamki İstanbulspoor kadrosuna alındı. Aykut Kocaman, 18'inci yaşını dolduran ve ligin devre arasını bekleyen Eljif Elmas'ı kupada oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna aldı.
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