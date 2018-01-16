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'dan flaş karar!

'nin genç oyuncusu , teknik direktör tarafından bu akşam Türkiye Kupası'nda oynanacak İstanbulspor maçı kadrosuna alındı.

Aykut Kocamandan flaş karar!

Devre arası kampına götürmeyerek Robin van Persie ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun yerine federasyona 'ın ismini bildirdi.

Robin van Persie'nin Feyenoord'a gidecek olmasının ardından, TFF'de lisansı iptal edilirken, Eljif Elmas bu akşamki İstanbulspoor kadrosuna alındı. , 18'inci yaşını dolduran ve ligin devre arasını bekleyen Eljif Elmas'ı kupada oynanacak İstanbulspor- maçının kadrosuna aldı.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 15:11
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