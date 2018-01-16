İki transfer yapmak zorundayız

BURAK'A TEKLİFLER GELMESİ DOĞAL
"Burak'ı bırakmaya niyetimiz yok. Burak'a ihtiyacımız var buradan gitmesi mümkün değil. Teklif gelmesi normal. Bütün takımlar takviye yaptı. Bizim de yapmamız gerekiyor."
MAS'IN YERİNE SOL BEK ALMAK LAZIM
"Mas'ın yerine bir sol bek kesin alacağız. Bongonda ve Volkan bizimle yok. İkisinin yerine bir oyuncu almak istiyoruz. Ara transferde bu işler çok zor. Ama iki takviye yapmalıyız."
NOVAK'IN ALTINDA BİRÇOK İSİM VAR!
"Novak listemizde ama Novak olmazsa, onun altında bir sürü isim daha var. Aynı şey Remy için de geçerli. Çok kaliteli oyuncular bulduk ancak bazılarını alma şansımız yok."
1981 YILINDA AYNI PİSTTEN&NBSP;BİZ DE ÇIKMIŞTIK!
Çalımbay, Trabzon Havalimanı'nda uçağın pist dışına çıkması sonrası, 1981'de kendisinin de aynı yerde benzer bir olay yaşadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta iken Trabzon'a gelince aynı tehlikeyi yaşamıştık" dedi.
CASTİLLO'YU KAZANACAĞIZ
"Castillo çok önemli bir oyuncu, onu kazanmamız gerekiyor. Kendisine aktardık. Gerçek Castillo bu değil."
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