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Yılın imzası bugün atılıyor

Milli futbolcunun yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor

Yılın imzası bugün atılıyor
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan bugün yeni kulübüne resmi imzayı atacak... Başakşehir'in kulüp binasında saat 10.45'te başlayacak olan imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ da katılacak. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Arda Turan'ın özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'la yaptığı transfer görüşmeleri hakkındaki açıklamaları büyük merakla bekleniyor
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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