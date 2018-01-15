Fener'in sürprizi Adama Traore

YABANCI kontenjanı nedeniyle şu ana kadar ara transferde beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi... Alınan bilgilere göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetimle yaptığı son görüşmede orta alana, iki yönlü oynayacak sol ayaklı bir futbolcu takviyesi istedi.



3 MAÇTA OYNADI, 3 GOL ATTI

Bunun üzerine yönetim, scout ekibi ile birlikte araştırmalara başlarken, Monaco'da forma giyen Adama Traore'nin ismi gündeme geldi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 3 maçta forma giyen ama 3 gol atmayı başaran 22 yaşındaki Malili futbolcu için Aykut Kocaman'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.



8 VE 10 NUMARA OYNUYOR

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Traore 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yönetim genç yıldızın kiralanması için Monaco ile temasa geçecek. Öte yandan Kocaman'ın kontenjanda boşluk açmak için Isla'yı gözden çıkarabileceği öne sürülüyor. Kocaman'ın sağ bekte Şener ve Dirar'ı kullanabileceği için böyle bir düşünce içinde olduğu iddia ediliyor.