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Kaan şimdi olmazsa sezon sonu Aslan

Genç yıldız, G.Saray’la anlaştı. Gözler Düsseldorf’la yapılan pazarlıkta...

Kaan şimdi olmazsa sezon sonu Aslan
FATİH Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Genç yıldız, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi. Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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