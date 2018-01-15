Kaan şimdi olmazsa sezon sonu Aslan

FATİH Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Genç yıldız, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi. Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.