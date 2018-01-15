Şampiyonluk bizim olacak

Sarı-kırmızılı takımın savunmacılarından Serdar Aziz, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Fatih hocanın gelişiyle ikinci yarı her şeyin daha da iyi olacağını düşünüyoruz. İkinci yarıda performansım daha da artacaktır" diye konuştu.