Sol beke yeni aday Meksikalı Arteaga

G.SARAY'DA sol bek transferi için yeni bir aday daha... Sarı-Kırmızılılar'ın Meksika ekibi Santos Laguna forması giyen 19 yaşındaki Gerardo Arteaga'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Meksika basını, Galatasaray'ın bu transferde önemli mesafe kat ettiğini yazdı.



1 MİLYON EURO

19 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Arteaga, top tekniği ve bitmek bilmez enerjisiyle Fatih Terim'in aradığı özelliklere sahip. Meksika basını, Galatasaray'ın bu transferi 1 milyon Euro'ya bitireceğini yazdı.