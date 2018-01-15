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Sol beke yeni aday lı Arteaga

G.Saray’da sol bek adaylarına bir isim daha eklendi. Cimbom’un ’yı istediği iddia edildi

Sol beke yeni aday Meksikalı Arteaga
G.SARAY'DA sol bek transferi için yeni bir aday daha... Sarı-Kırmızılılar'ın Meksika ekibi Santos Laguna forması giyen 19 yaşındaki Gerardo Arteaga'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Meksika basını, Galatasaray'ın bu transferde önemli mesafe kat ettiğini yazdı.

1 MİLYON EURO
19 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Arteaga, top tekniği ve bitmek bilmez enerjisiyle Fatih Terim'in aradığı özelliklere sahip. Meksika basını, Galatasaray'ın bu transferi 1 milyon Euro'ya bitireceğini yazdı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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