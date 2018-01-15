Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, “Türkiye’de spora öncelik veriliyor. Romanya’da maalesef böyle bir öncelik yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Spora çok destek veriyor” dedi...
G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi, "Türkiye'de en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermek var. Devlet sporu destekliyor. Türkiye'de spora öncelik veriliyor. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik yok. Bundan dolayı Romanya sporu dünyada iyi seviyede değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Spora çok fazla destek veriyor. Ancak böyle bir destek ile şampiyonlar çıkarabilirsin." dedi.
FATİH TERİM İLE GÜZEL GÜNLER BAŞLAR VITORUL Teknik Direktörü Hagi, Fatih Terim ile ilgili olarak da, "Fatih Terim gibi bir hocanın Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Galatasaray'ı eski günlerine getireceğine hazır olduğunu biliyorum. Çok büyük tecrübe" ifadelerini kullandı.
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