 ;
Yol Durumu
  1. Kartal’ın kare ası
  2. Şener: Hücuma çıkmayı seviyorum

Larin’de usulsüzlük yok

, Larin için Kartal’ı ’ya şikayet etmeye hazırlanıyor. cephesi ise, “Bir usulsüzlük yok” dedi

Larin’de usulsüzlük yok
ORLANDO City ile Beşiktaş Larin'in inde karşı karşıya geldi. MLS ekibi Larin ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın hukuk dışı hareket ettiğini öne sürerek harekete geçti. Orlando bu dava için daha önce Neymar, Motta ve Paolo Guerrero ile anlaştığı duyuruldu. MLS ekibi Beşiktaş'ın hukuksuz bir anlaşma yaptığını söyleyerek futbolcuyla 1 yıl daha sözleşmeleri bulunduğunu iddia etti.

BEŞİKTAŞ ÇOK RAHAT
Beşiktaşlı yöneticilerden ise Larin transferinde aleyhine hukuksal bir durum olmadığını söyledi. Güner, " tek taraflı opsiyon uzatmalarında her zaman oyuncuların lehine karar veriyor. Biz Amerikan Federasyonu'na değil FIFA'ya bağlıyız" ifadesini kullandı.
Etiketler: , , , ,
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar