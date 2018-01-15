Larin’de usulsüzlük yok

ORLANDO City ile Beşiktaş Larin'in transferinde karşı karşıya geldi. MLS ekibi Larin ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın hukuk dışı hareket ettiğini öne sürerek harekete geçti. Orlando bu dava için daha önce Neymar, Motta ve Paolo Guerrero ile anlaştığı duyuruldu. MLS ekibi Beşiktaş'ın hukuksuz bir anlaşma yaptığını söyleyerek futbolcuyla 1 yıl daha sözleşmeleri bulunduğunu iddia etti.
BEŞİKTAŞ ÇOK RAHAT Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner ise Larin transferinde Beşiktaş aleyhine hukuksal bir durum olmadığını söyledi. Güner, "FIFA tek taraflı opsiyon uzatmalarında her zaman oyuncuların lehine karar veriyor. Biz Amerikan Federasyonu'na değil FIFA'ya bağlıyız" ifadesini kullandı.
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