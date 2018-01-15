Kocaman kenetlenme

LİGİN ilk yarısında FenerbahçeTeknik DirektörüAykut Kocaman ile takımın Fransız yıldızı Mathieu Valbuena arasında soğuk rüzgarların estiği haberleri yazılıp çizilmişti. Ancak Antalya kampında Kocaman ile Valbuena arasından adeta su sızmadı. Kocaman'ın Valbuena için "Harika birfutbolcu" sözü de dikkatlerden kaçmadı.
AYAĞINDA FAZLA TOP TUTMUYOR Valbuena'nınhocası Aykut Kocaman'ıntelkinlerineuyarak ayağında fazlatop tutmamaya başladığıve takım oyunanadaha fazla uyduğu gözlendi.Valbuena savunmayada daha fazlakatkı yapmaya başladı.
ANTALYA'DA ÇOK İYİ ÇALIŞTI Tüm bunların yanında Fransız futbolcunun Antalya kampında çok iyi çalışması ve hırsıyla da takım arkadaşlarına örnek olması Aykut Kocaman'ı fazlasıyla mutlu etti. İkili arasında iletişim üst düzeye çıktı.
YEDEK KALMAYI SORUN ETMEDİ Aykut Kocaman'ınsol kanattagörev verdiği Valbuena'nınAatıf'ın arkasındayedek beklediğidönemde sorun çıkarmamışolması, oyunagirdikten sonra da ciddikatkı vermesi kendisiiçin artı puan oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.