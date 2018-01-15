Kocaman kenetlenme

LİGİN ilk yarısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile takımın Fransız yıldızı Mathieu Valbuena arasında soğuk rüzgarların estiği haberleri yazılıp çizilmişti. Ancak Antalya kampında Kocaman ile Valbuena arasından adeta su sızmadı. Kocaman'ın Valbuena için "Harika bir futbolcu" sözü de dikkatlerden kaçmadı.



AYAĞINDA FAZLA TOP TUTMUYOR

Valbuena'nın hocası Aykut Kocaman'ın telkinlerine uyarak ayağında fazla top tutmamaya başladığı ve takım oyunana daha fazla uyduğu gözlendi. Valbuena savunmaya da daha fazla katkı yapmaya başladı.



ANTALYA'DA ÇOK İYİ ÇALIŞTI

Tüm bunların yanında Fransız futbolcunun Antalya kampında çok iyi çalışması ve hırsıyla da takım arkadaşlarına örnek olması Aykut Kocaman'ı fazlasıyla mutlu etti. İkili arasında iletişim üst düzeye çıktı.



YEDEK KALMAYI SORUN ETMEDİ

Aykut Kocaman'ın sol kanatta görev verdiği Valbuena'nın Aatıf'ın arkasında yedek beklediği dönemde sorun çıkarmamış olması, oyuna girdikten sonra da ciddi katkı vermesi kendisi için artı puan oldu.