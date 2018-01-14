G.Saray, Kaan Ayhan'da ısrarcı... Sarı- Kırmızılılar, Almanya'nın FortunaDüsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için resmi girişimde bulundu.
İLK SIRADA YER ALIYORDU Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in çok istediği 23 yaşındaki genç yıldız için kulübü Fortuna Düsseldorf'a transfer teklifinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi devre arasında bitiremezse genç oyuncu sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.
SCHALKE'DE DE OYNADI
Almanya'da Schalke ve Eintracht Frankfurttakımlarında da forma giyen Kaan Ayhan, MilliTakım'da da başarılı maçlar çıkarmıştı.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın en büyük avantajı birçok mevkide oynayabilmesi. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.
18 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR! Son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Genç oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.
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