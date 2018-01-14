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Son timsah

yönetimi 1 aylık emeklerini mutlu sonla bitirdi.

Son timsah Moussa Sow
Bursaspor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'u resmen ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor'un Ah Ahli'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 800 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den transfer edilen Moussa Sow, Türkiye'ye hiç de yabancı değil. Fenerbahçe forması altında 185 maça çıkan Golcü futbolcu, 75 gol atarken 32 de asist yaptı. Bursaspor yönetimi yaklaşık 1 aydır bu transfer için çaba sarfediyordu.

TARAFTAR TRANSFERİ BEĞENDİ
lu taraftarlar sanal alemde yaptıkları yorumlarla transferine onay verdi.
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