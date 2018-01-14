Son timsah Moussa Sow

Bursaspor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'u resmen transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor'unAh Ahli'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 800 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den transfer edilen Moussa Sow, Türkiye'ye hiç de yabancı değil. Fenerbahçe forması altında 185 maça çıkan Golcü futbolcu, 75 gol atarken 32 de asist yaptı. Bursaspor yönetimi yaklaşık 1 aydır bu transfer için çaba sarfediyordu.
TARAFTAR TRANSFERİ BEĞENDİ Bursasporlutaraftarlarsanalalemde yaptıklarıyorumlarlaMoussa Sowtransferineonay verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.