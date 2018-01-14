Gerçek Lens’i herkese göstereceğim

Beşiktaş' ın sezon başında Sunderland'dan transfer ettiği ancak istediği verimi henüz alamadığı Jeremain Lens, ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, "Devre arası kampını çok iyi geçirdim. İkinci yarıda kendimi herkese göstereceğim" diye konuştu.
KAMPIN YILDIZIYDI Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampının da en çok dikkat eden isimlerinden biriydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lens'ten 2. yarıda çok şey bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.