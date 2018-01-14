 ;
Yol Durumu
  1. Ve Arda imzayı attı
  2. Larin geldi gözler yıldızda

Gerçek Lens’i herkese göstereceğim

Hollandalı futbolcu, “Çok sıkı hazırlanıyorum. İkinci yarıda kendimi göstereceğim” dedi

Gerçek Lens’i herkese göstereceğim
Beşiktaş' ın sezon başında Sunderland'dan transfer ettiği ancak istediği verimi henüz alamadığı Jeremain Lens, ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, "Devre arası kampını çok iyi geçirdim. İkinci yarıda kendimi herkese göstereceğim" diye konuştu.

KAMPIN YILDIZIYDI
, Siyah-Beyazlı takımın kampının da en çok dikkat eden isimlerinden biriydi. Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lens'ten 2. yarıda çok şey bekliyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar