Ve Arda imzalıyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ara transferin en büyük bombasını patlatmak için günleri sayıyor.
İSPANYA'DA KRİTİK ZİRVE Arda Turan'la anlaşan Başakşehir dün de Barcelona ile aradaki pürüzleri giderdi. İspanya'ya giden Başakşehirli yöneticiler ve milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Katalan kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.
BULUT: 8-10 KULÜP İSTEDİ Arda Turan'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan menajer Ahmet Bulut, Arda için 8-10 kulüpten teklif aldıklarını söyleyerek, "Galatasarayve Beşiktaş'tan bize ulaşan bir teklifolmadı" açıklamasını yaptı.
GÜMÜŞDAĞ: HAYIRLI OLACAK İNŞALLAH Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transfer için kısa konuştu. Gümüşdağ, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.
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