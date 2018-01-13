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Ve Arda imzalıyor

li yöneticiler ve ’ın menajeri 'un İspanya’da ile masaya oturup pürüzleri çözdü. Milli futbolcu önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak

Ve Arda imzalıyor
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ara transferin en büyük bombasını patlatmak için günleri sayıyor.

İSPANYA'DA KRİTİK ZİRVE
Arda Turan'la anlaşan Başakşehir dün de Barcelona ile aradaki pürüzleri giderdi. İspanya'ya giden Başakşehirli yöneticiler ve milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Katalan kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.

BULUT: 8-10 KULÜP İSTEDİ
Arda Turan'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan menajer Ahmet Bulut, Arda için 8-10 kulüpten teklif aldıklarını söyleyerek, "Galatasaray ve Beşiktaş'tan bize ulaşan bir teklif olmadı" açıklamasını yaptı.


GÜMÜŞDAĞ: HAYIRLI OLACAK İNŞALLAH
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transfer için kısa konuştu. Gümüşdağ, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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