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’le dev anlaşma

ile arasında dijital iş birliği anlaşması imzalandı. ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon ’ paketlerin olduğu tarifelerde Cimbom her gol attığında taraftalar 100 MB internet kazanacak

Turkcell’le dev anlaşma
Galatasaray ile arasında dün dijital işbirliği anlaşması imzalandı. Bu projeye göre düzenlenen 'Sarı', 'Kırmızı' ve 'Şampiyon' paketlerin yer alacağı tarifeleri kullanan taraftarlar, G.Saray her gol attığında 100 MB internet kazanacak. Anlaşma için düzenlenen imza töreninde G.Saray Başkanı Dursun Özbek, " ailesini Edirne'den Hakkari'ye, Van'a kadar bir çatı altında topluyoruz. Bu projeden 200 milyon TL gelir elde etme imkanımız var" diye konuştu.

AMACIMIZ İLKLERE İMZA ATMAK
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, "Amacımız dünyada ilklere imza atmak. Galatasaray camiasını dijital ortamda buluşturmak istiyoruz. Bu projeyle sürdürülebilir bir ekonomik gelir sağlamayı planlayoruz" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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