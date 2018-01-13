Turkcell’le dev anlaşma

Galatasaray ile Turkcell arasında dün dijital işbirliği anlaşması imzalandı. Bu projeye göre düzenlenen 'Sarı', 'Kırmızı' ve 'Şampiyon' paketlerin yer alacağı tarifeleri kullanan taraftarlar, G.Saray her gol attığında 100 MB internet kazanacak. Anlaşma için düzenlenen imza töreninde G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray ailesini Edirne'den Hakkari'ye, Van'a kadar bir çatı altında topluyoruz. Bu projeden 200 milyon TL gelir elde etme imkanımız var" diye konuştu.
AMACIMIZ İLKLERE İMZA ATMAK Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğluise, "Amacımız dünyada ilklereimza atmak. Galatasaray camiasınıdijital ortamda buluşturmak istiyoruz.Bu projeyle sürdürülebilirbir ekonomik gelir sağlamayıplanlayoruz" dedi.
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