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Arda transferini canlı yayında açıkladı

Abdullah Avcı Arda transferini canlı yayında açıkladı

'in teknik direktörü , katıldığı bir televizyon programında gündeme ve transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları:
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 10:58
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