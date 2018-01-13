Abdullah Avcı Arda transferini canlı yayında açıkladı

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o açıklamaları:
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o açıklamaları:
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