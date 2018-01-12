Golcü oyuncu İstanbul'da!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Cyle Larin, İstanbul'a geldi. Kanadalı forvet yeni kulübüyle anlaşmak üzere İstanbul'a ayak bastı. Cenk Tosun gittikten sonra forvet hattı için çeşitli isimler gündemdeydi.
Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, MLS'te Orlando City'de oynayan Cyle Larin'i transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye getirdi.
Çarşamba, günü İstanbul'a gelen Kanadalı futbolcu bu akşam Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte Vodafone Park'a yakın bir otelde yemek yedi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki golcüye kalacağı evi gösterdi ve Larin'le ilgili planlarını anlattı.
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