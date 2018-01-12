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Golcü oyuncu İstanbul'da!

Beşiktaş'ın gündemindeki , İstanbul'a geldi. Kanadalı forvet yeni kulübüyle anlaşmak üzere İstanbul'a ayak bastı. Cenk Tosun gittikten sonra forvet hattı için çeşitli isimler gündemdeydi.

Golcü oyuncu İstanbulda!
Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, MLS'te Orlando City'de oynayan 'i görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye getirdi.

Çarşamba, günü İstanbul'a gelen Kanadalı futbolcu bu akşam Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte Vodafone Park'a yakın bir otelde yemek yedi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki golcüye kalacağı evi gösterdi ve Larin'le ilgili planlarını anlattı.

Cyle Larin İstanbul'da



Beşiktaş, İstanbul'a gelmeye sıcak bakan Larin ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, salı gününe kadar transferi sonuçlandırmak istiyor.​
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 22:21
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