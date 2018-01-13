Talisca için 10 milyon euro

GÜNEŞ&YÖNETİM KARARSIZ
Bu sezonki performansı tartışma konusu olan Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş ve yönetim de bu konuda kararsızlık yaşıyor.
SEZON SONU BEKLENECEK
Başkan Fikret Orman'ın yeni bir adım atmak için sezon sonuna bekleme kararı aldığı da iddia ediliyor. Talizca'nın sezonun ikinci yarısında oynayacağı futbola göre Beşiktaş yönetimi yeni bir strateji belirleyecek.
YENİ SÖZLEŞME DE GELEBİLİR!
Portekiz basınına göre Benfica ve Talisca arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Eğer Benfica, Sambacı'ya imza attırırsa 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek.
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