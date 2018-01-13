RVP Feyenoord’da

F.Bahçe'de Robin van Persiekabusu sona erdi... Sarı-Lacivertlitakıma 2.5 sezon öncetransfer olan ve bu süreçte süreklikriz çıkaran 34 yaşındaki forvetHollanda ligi ekiplerinden Feyenoordile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.Van Persie'nin bugün Feyenoord ileresmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
2.5 YILDA 57 MAÇTA OYNADI
Son dönemde kadro dışı olan ve sosyal medyadan yaptığı umursamaz paylaşımlarla taraftarın dikkatini çeken RVP, 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 57 maça çıktı. Hollandalı 25 kez gol sevinci yaşadı.
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