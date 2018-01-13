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RVP Feyenoord’da

Sarı-Lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen 34 yaşındaki forvet, ekibi Feyenoord’la anlaştı. Van Persie, bugün yeni takımıyla sözleşme imzalayacak

RVP Feyenoord’da
F.Bahçe'de Robin van Persie kabusu sona erdi... Sarı-Lacivertli takıma 2.5 sezon önce transfer olan ve bu süreçte sürekli kriz çıkaran 34 yaşındaki forvet ligi ekiplerinden Feyenoord ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Van Persie'nin bugün Feyenoord ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2.5 YILDA 57 MAÇTA OYNADI
Son dönemde kadro dışı olan ve sosyal medyadan yaptığı umursamaz paylaşımlarla taraftarın dikkatini çeken RVP, 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 57 maça çıktı. Hollandalı 25 kez gol sevinci yaşadı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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